Quelli che hanno criticato sui social la Fialdini per l’intervista a Diana Del Bufalo (registrata)

Delle due l’una: o non riusciamo più ad avere un minimo di capacità di discernimento, oppure – pur di riuscire a raccogliere i like sui social network – passiamo sopra all’evidenza. Nel corso della giornata di ieri, ci sono state una serie di critiche sui social network alla giornalista Francesca Fialdini, presentatrice della trasmissione domenicale Da noi a ruota libera per l’intervista, andata in onda il 2 gennaio, a Diana Del Bufalo. Le critiche partivano da questo presupposto: visto il gran caos che si è scatenato dopo la diretta Instagram dell’attrice romana in cui ha espresso un punto di vista critico sui vaccini, perché la Fialdini non ha rivolto alcuna domanda a Diana Del Bufalo in merito all’accaduto? La risposta è semplice: Francesca Fialdini non ha la sfera di cristallo e non poteva prevedere una cosa avvenuta dopo la registrazione dell’intervista.

Fialdini intervista Del Bufalo, le polemiche infondate

Già, perché di intervista registrata si trattava. Anzi, il programma di Raiuno – forse prevedendo le critiche a cui si stava esponendo – lo ha voluto specificare chiaramente nel corso della messa in onda: la puntata con l’intervista a Diana Del Bufalo è stata accompagnata da una grafica in sovrimpressione in cui si diceva chiaramente che si trattava di un dialogo registrato giorni prima. La diretta Instagram di Diana Del Bufalo c’è stata il 3o dicembre e il caos social è esploso nella mattinata del 31 dicembre: impossibile pianificare uno stravolgimento del palinsesto, vista l’intervista già realizzata.

Come se non bastasse, per arginare le polemiche, Francesca Fialdini è intervenuta su Instagram: «La puntata del 2 gennaio di Da noi a ruota libera è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa settimana dai protagonisti non possono per questo essere oggetto di conversazione nella messa in onda». Nella seconda stories, la giornalista ha anche fatto un disegnino: la freccetta sulla grafica “intervista registrata”. Chissà se basterà per fermare commenti incontrollati sui social network da parte di chi nemmeno si interroga sul funzionamento di un programma televisivo.