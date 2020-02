La Regione Lazio smentisce le notizie sulla chiusura delle scuole a Roma e in altri centri

Non c’è nessuna ordinanza di chiusura scuole Roma e Lazio. A specificarlo, dopo una serie di notizie che si sono rincorse soprattutto via social network e all’interno delle chat private, è la stessa Regione Lazio che ha diramato un comunicato ufficiale questa mattina, in attesa delle misure coordinate a livello nazionale dalla presidenza del Consiglio, che dovrebbero essere annunciate nel corso del primo pomeriggio. Tutte le presunte indiscrezioni, quindi, sulla chiusura delle scuole a Roma e nel Lazio fino al 5 marzo sono da considerarsi false informazioni.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia

Scuole chiuse Roma e Lazio: non c’è nessuna ordinanza

«Coronavirus – scrive la Regione sui propri profili ufficiali -: le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento. Nell’invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo».

La precisazione si è resa necessaria dopo che, nelle ultime ore, si erano rincorse false notizie sulla chiusura delle scuole che hanno reso complessa l’attività organizzativa sia delle famiglie, sia degli stessi istituti. Al momento, l’unico dato certo – basandosi su posizioni ufficiali – è l’assenza di qualsiasi contagio autoctono in Lazio e, di conseguenza, l’inutilità di una misura come la chiusura delle scuole e il divieto di manifestazioni pubbliche.