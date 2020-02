Scuole chiuse domani a Napoli, nel Livornese e a Follonica per l’allerta maltempo

Mentre in Italia si rincorrevano bufale e fake news sulla chiusura delle scuole in vari Comuni – Roma compresa – per colpa del Coronavirus, alcune amministrazioni locali hanno preso una decisione in vista dell’allarme maltempo previsto per domani, mercoledì 26 febbraio, nel Centro e nel Sud Italia: scuole chiuse Napoli, in alcuni comuni della provincia di Livorno e a Follonica. La scelta dopo che la protezione civile ha diramato il bollettino previsionale che parla di forti piogge e venti.

I primi a prendere questa decisione sono stati alcuni comuni del Livornese. L’allerta arancione diramata dal dipartimento della protezione civile ha spinto i comuni di Piombino e di Portoferraio (sull’Isola D’Elba) a chiudere le scuole per la giornata di mercoledì 26 novembre. Ulteriori comunicazioni, per un eventuale protrarsi della situazione di maltempo, saranno comunicate nei prossimi giorni. Come accade spesso in queste occasioni, rimarranno chiusi anche i cancelli di parchi e cimiteri.

Scuole chiuse Napoli per maltempo

La stessa scelta è stata fatta anche dall’amministrazione comunale di Napoli, con l’annuncio della chiusura delle scuole arrivato dal profilo Facebook del sindaco Luigi De Magistris.

«La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 12 di domani 26 febbraio fino alle ore 12 di giovedì 27 per venti forti – scrive il sindaco di Napoli su Facebook -. Le scuole, i cimiteri e i parchi pubblici resteranno chiusi per il 26 febbraio. Contestualmente, ho dato il via ad un programma straordinario di igienizzazione e sanificazione di tutte le scuole pubbliche e private come procedura preventiva con riferimento all’emergenza nazionale del coronavirus».

Stessa decisione anche a Follonica

Non solo scuole chiuse Napoli. Anche il comune di Follonica, in provincia di Grosseto, ha deciso di interrompere le lezioni per la giornata di mercoledì 26 febbraio. Il bollettino diramato in giornata dal dipartimento della Protezione Civile, infatti, parla di venti molto forti e possibili nubifragi a partire dalla prossima notte.

(foto di copertina: da Google Maps)