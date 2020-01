Per capire ancor di più la gravità di quanto accaduto nei pressi dell’area di sosta di Tolve domenica 19 gennaio 2019, occorre analizzare questo ulteriore dettaglio emerso dalle indagini della mobile, che si sta occupando della morte del 39enne Fabio Tucciariello in uno scontro ultras del Melfi e della Vultur Rionero in Basilicata. L’agguato, che a questo punto sembra essere stato preparato, rischiava di coinvolgere anche un minore che viaggiava in una delle cinque auto di tifosi del Melfi prese d’assalto dal gruppo organizzato dei tifosi della Vultur.

Scontro ultras del Rionero e del Melfi: c’era anche un bambino di 10 anni

Fabio Tucciariello faceva parte del gruppo dei tifosi della Vultur che aveva provato a bloccare il traffico delle automobili di tifosi del Melfi che si stavano incamminando verso Tolve, dove si sarebbe disputata la partita del campionato di Eccellenza. È stato travolto dalla terza di cinque automobili della colonna.

Nella prima automobile, quella transitata per prima e fortunatamente senza essere coivolta negli scontri, c’era anche un bambino di 10 anni. La sua presenza dimostra come i tifosi del Melfi non si aspettassero l’agguato da parte dei tifosi della Vultur. I testimoni hanno parlato di un numero non precisato di persone (dalle 30 alle 50 persone) collocate prima a bordo strada e poi in mezzo alla carreggiata per impedire il passaggio delle automobili dei tifosi del Melfi.

Sempre secondo la ricostruzione, i problemi sono iniziati a partire dalla seconda automobile della colonna che, però, è riuscita a evitare il gruppo di ultras. La vettura guidata da Salvatore Laspagnoletta (la persona accusata di aver provocato la morte del tifoso, arrestata con il capo di imputazione più grave), invece, ha mantenuto una velocità elevata, travolgendo in maniera fatale Fabio Tucciariello. Dal carcere, il trentenne di Melfi ha affermato che alla vista delle persone che gli sbarravano la strada si è spaventato e ha accelerato nel tentativo di scappare.