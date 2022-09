Scontro in diretta tv a ‘L’Aria Che Tira’, in onda su La7, tra Luca Telese e Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero, dopo essersi lamentato con il giornalista per averlo interrotto mentre stava parlando, ha sbottato: “Ma vuoi stare zitto? Io t’ho interrotto? Smettila di essere quello che sei! E che caspita!”. Poi, si è tolto l’auricolare e ha abbandonato il collegamento: “Fai demagogia, coi comunisti non si può parlare”, ha detto. La conduttrice Myrta Merlino ha provato a richiamare Sallusti, ma non c’è stato nulla da fare.

«A parte che non credo che questa norma l’abbia scritta Draghi di notte sulla sua scrivania, probabilmente ci sono state delle lobby che hanno fatto il loro lavoro dietro le quinte e le loro pressioni. Però setto questo, siamo in uno stato di diritto, l’esproprio non è previsto nello stato di diritto: parliamo di società quotate in borsa». Ed è qui che Telese ha interrotto Sallusti ed è iniziato lo scontro: «Luca hai già parlato tu, fammi parlare. Non fare quello che sei, e che caspita! Basta, no? Ma vuoi stare zitto? Io ti ho interrotto? Se vuoi fare demagogia… E vai avanti». Sallusti si è poi rimosso l’auricolare. «No ma dai, Alessandro, Alessandro, Alessandro!», ha detto la presentatrice Myrta Merlino. «Ma no, ma con i comunisti non si può parlare, ma cosa vuoi parlare?». «Alessandro, dai, ti ha interrotto, adesso riprendi a parlare, può succedere in televisione. Oh Gesù, sono nervosi tutti con le elezioni. Andiamo in pubblicità».

