Tensioni durante la manifestazione di Piazza del Popolo a Roma | VIDEO

L’intervento delle forze dell’ordine, l’uso degli idranti e la risposta con le bombe carta. Scontri Piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione in corso nella capitale e iniziata intorno alle 17. La protesta era pacifica, poi l’entrata in scena di un gruppo di ragazzi incappucciati all’interno della piazza ha innalzato i toni, con l’accensione di fumogeni e l’esplosione di alcuni petardi. Alla fine l’intervento della Polizia con gli idranti e le cariche. Per questo motivo è stata anche chiusa la stazione Flaminio della metropolitana.

La manifestazione pacifica era iniziata intorno alle 17, alla presenza anche del leghista in Regione Lazio Claudio Durigon. Poi, però, l’ingresso di alcune persone incappucciate che avanzavano brandendo bombe carta e fumogeni, ha fatto salire la tensione, provocando l’intervento delle forze dell’ordine che presidiavano la piazza.

Nuovi scontri a Roma: cariche della polizia in Piazza del Popolo pic.twitter.com/N6q4cn5mWH — Local Team (@localteamtv) October 27, 2020

Scontri piazza del Popolo a Roma

Gli scontri piazza del popolo sono stati immortalati dalle telecamere di Local Team, presente nella zona per seguire le dinamiche della protesta di Roma.

Si ritiene, secondo fonti certificate, che ci sia stato l’intervento di alcuni militanti dei gruppi di estrema destra che hanno dato il via alle tensioni con bombe carta e fumogeni, prima della reazione della Polizia che stava presidiando la zona.

Gli scontri poi, si sono spostati prima in piazzale Flaminio (antistante a Piazza del Popolo), per poi proseguire verso il lungotevere in Augusta, per poi attraversare il Ponte Regina Margherita fino a piazza della Libertà, nei pressi di via Cola di Rienzo. Anche qui bombe carta e lancio di pietre contro le forze dell’ordine che hanno seguito i manifestanti.

