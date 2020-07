Il grande ritorno di Scilipoti: è il nuovo consulente dell’Assessore alla Sanità in Sicilia

Il suo nome è rimasto nella storia della politica italiana per quel suo passaggio dall’Italia dei Valori a Forza Italia nel giro di pochissimi giorni. Giusto il tempo del voto di fiducia al governo Berlusconi IV. Una mossa che provocò tantissima indignazione e che divenne il simbolo del trasformismo (non inteso in senso positivo) politico. Poi la sua rielezione, questa volta, al Senato, proprio con il partito dell’ex Cavaliere, prima del ritiro dalla politica. Un passo indietro che lo ha portato a indossare nuovamente il camice e tornare alla sua professione: il medico. Poi, dallo scorso 25 giugno, il nuovo salto di carriera con la nomina a consulente dell’assessore alla Sanità in Sicilia: la nuova vita di Domenico Scilipoti.

Una nomina che, dunque, lo fa entrare nella grande famiglia della giunta guidata da Nello Musumeci. E proprio lui, Domenico Scilipoti, è stato scelto da una rosa di altri 500 nomi di colleghi della Asp di Messina. Il suo compito, hanno dichiarato dalla Regione Sicilia, non sarà retribuito, fatta eccezione per il rimborso spese. Lo stesso medico, ex deputato ed ex senatore, ha voluto prontamente sottolineare come in questo caso la politica non c’entri nulla.

Scilipoti nuovo consulente alla Sanità in Sicilia

«La storia è semplice: il mio rapporto con la Regione deriva da una scelta professionale, non politica. E basta con questa storia della transumanza da un partito all’altro», ha detto Domenico Scilipoti al Corriere della Sera nel tentativo di smentire immediatamente le voci su una mossa politica da parte del Presidente Nello Musumeci. Insomma, il fatto che il governatore faccia parte (e sia stato sostenuto alle ultime elezioni) da Forza Italia e che l’ex senatore sia stato il protagonista di quel passaggio da IdV e FI, non c’entra nulla.

