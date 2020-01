Il Tg1 fa confusione tra Stati sunniti e Stati sciiti

Capita a tutti di commettere un errore quando si lavora e la gaffe mandata in onda dal Tg1, nel corso dell’edizione del 5 gennaio, è solamente una banale disattenzione che, tra le altre cose, viene sottolineata (involontariamente) anche dalla voce guida di chi ha curato il servizio. Si parlava delle tensioni in Medio Oriente dopo l’uccisione di Qassem Soleimani, sottolineando la divisione tra Stati sciiti e sunniti. E la mappa mandata in onda diceva (erroneamente) l’esatto contrario di quanto indicato dalla voce guida.

Un errore, dunque. Nessuna disinformazione. Mentre la voce narrante descriveva l’Arabia Saudita come un Paese a maggioranza sunnita – a differenza di Iran e Iraq a trazione sciita – il Tg1 ha mandato in onda un’immagine, una mappa, in cui i due concetti erano stati confusi e invertiti, con i colori a sottolineare questa disattenzione grafica.

Sciiti e Sunniti, la mappa sbagliata in onda al Tg1

L’Arabia Saudita, colorata di rosso, viene indicato come Paese a maggioranza sciita, mentre Iran e Iraq sono dipinte in verde, sottolineando la loro maggioranza sunnita. Ovviamente si tratta di un errore che viene sottolineato anche dalla voce di chi ha realizzato il servizio che, mentre andava in onda questo fermo immagine, ha detto l’esatto contrario (dando una versione corretta della suddivisione geo-politica di quella tanto difficile zona del Medio-Oriente).

L’edizione andata in onda ieri sera

Insomma, una disattenzione in fase di grafica. I tre Paesi sono da sempre al centro di divisioni tra sunniti e sciiti. Quella andata in onda sul Tg1, dunque, è stata solamente una parziale gaffe. Come riporta Open, durante l’edizione serale del telegiornale, la voce guida sottolinea come l’Arabia Saudita sia sunnita, mentre Iran e Iraq siano sciiti.

