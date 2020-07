La scaletta di Salvini per il suo discorso al Senato

Come era prevedibile, il discorso di Matteo Salvini nell’Aula del Senato è stato molto acceso. L’ex ministro dell’Interno si è difeso dalle accuse che gli verranno mosse nel processo sul caso Open Arms – nel pomeriggio Palazzo Madama dovrebbe dare il via libera all’autorizzazione a procedere, con i numeri che sono avversi al leghista -, si è scagliato contro Matteo Renzi, ha chiamato in causa il governo di cui faceva parte e ha parlato di scelta politica. Il discorso si è basato sulla scaletta Salvini, fogli con appunti presi a penna con gli argomenti cardine che ha affrontato.

La foto della scaletta Salvini è stata immortalata dall’agenzia Afp e pubblicata sul sito dell’AdnKronos. Nell’immagine si vedono i fogli con gli appunti presi a penna dal leader della Lega. Da lì si possono leggere i punti cardine su cui l’ex ministro dell’interno voleva insistere e ha poi insistito nei suoi dieci minuti di dichiarazione a Palazzo Madama.

Scaletta Salvini, gli appunti prima del discorso al Senato

Sui suoi canali social, lo stesso segretario del Carroccio aveva dato un’anticipazione dei fogli che aveva tra le mani prima di prendere la parola, pubblicando su Instagram l’immagine del grafico degli sbarchi con il confronto tra il 2019 e il 2020.

I punti cardine

Ed questo è stato solo uno dei puntelli preparati ed esposti dal leader della Lega. Come spiega AdnKronos, basandosi sulla foto di Afp, gli altri appunti scritti a penna erano: «Onore alle forze dell’ordine», «Dov’è il governo?», «Dove sono i senatori a vita?» e «129 positivi a Treviso».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)