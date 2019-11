Sgominata una baby gang nel tarantino che vessava un disabile anziano. L’uomo di 61anni, che soffre di disturbi psichici, era stato perseguitato, minacciato e più volte aggredito da parte del gruppo di 18 ragazzi, tra cui 8 minorenni.

Baby Gang a Sava: perseguitavano un anziano disabile, 18 gli arresti

Diciotto giovani sono stati arrestati con le accuse di estorsione, furto, rapina e atti persecutori perpetrati per anni a danno di un 61enne di Sava, in provincia di Taranti, affetto da disturbi psichici. Tra i 18 giovani a cui i carabinieri hanno notificato l’arresto ci sono anche 8 minorenni. L’operazione ha portato cinque giovani in carcere, mentre altri 5 sono agli arresti domiciliari, mentre altri due hanno ricevuto il divieto di avvicinamento alla vittima. Verso gli 8 minorenni sono stati emessi dei provvedimenti da parte del Tribunale ordinario di Taranto e del Tribunale dei Minori, con 3 associati in istituti di pena minorile e 5 collocati invece in una Comunità di recupero. Ad alcuni degli indagati è stato contestato anche il reato di detenzione e porto illegale di arma da sparo.

Una storia che ricorda molto un altro caso di cronaca pugliese che portò alla morte di Antonio Cosimo Stano, un anziano 66enne di Manduria che era stato ripetutamente percosso e perseguitato da un gruppo di giovani che poi condividevano i video delle torture su una chat di Whatsapp.

