Quelli che vogliono #SarriOut perché ha sprecato la prima possibilità su quattro di vincere lo scudetto

La Juventus ha sprecato la prima possibilità su quattro di vincere lo scudetto 2019/2020. E i tifosi sui social network se la stanno prendendo con Maurizio Sarri, tanto da chiederne l’esonero a tre giornate dal termine in campionato, nonostante i bianconeri siano primi in classifica e nonostante alla Juventus manchino solo tre punti (sui nove disponibili) per potersi assicurare il 36° scudetto, il nono consecutivo.

Sarri Out, la richiesta dei tifosi della Juventus

Abituati ai distacchi abissali nei confronti degli avversari (ma due anni fa, la Juventus si giocò lo scudetto con il Napoli fino alla primavera inoltrata, perdendo anche lo scontro diretto in casa allo Stadium), i tifosi evidentemente non si accontentano di vincere un titolo che arriva anche in condizioni piuttosto anomale: mai un campionato di Serie A, infatti, aveva subito un’interruzione di oltre tre mesi prima di riprendere da dove si era finito.

La Juventus ha perso la sfida della Dacia Arena contro l’Udinese, essendo stata battuta per 2-1 dopo essere passata in vantaggio. In realtà, però, avrà l’occasione di rifarsi già tra due giorni, nella gara contro la Sampdoria. Senza contare che, in virtù di eventuali passi falsi dell’Atalanta seconda in classifica, la Juventus potrebbe addirittura arrivare al titolo senza vincere nemmeno una partita da qui alla fine.

Insomma, un giudizio un po’ affrettato. Eppure, la rete è in subbuglio. Come è accaduto spesso quest’anno, il pubblico bianconero ha dimostrato di non aver mai trovato il feeling con un allenatore che, comunque sia andata, si è portato dietro il suo passato da mister del Napoli più competitivo degli ultimi anni. Quello che, non a caso, due anni fa contendeva il titolo proprio ai bianconeri.