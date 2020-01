Calabria, le sardine scenderanno in piazza a Riace con Mimmo Lucano ma non sosterranno alcun candidato

La Calabria non è l’Emilia-Romagna. E così, anche se nella seconda regione italiana che andrà al voto il 26 gennaio il movimento delle sardine è forte, i manifestanti non appoggeranno nessun candidato alla presidenza. Molto probabile, dunque, che il bacino di voti delle sardine Calabria si disperderà, non canalizzandosi verso un’unica soluzione. Discorso diverso, è risaputo, in Emilia-Romagna, dove il movimento appoggerà Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra.

Sardine Calabria, la scelta di non schierarsi

Ad affermarlo è Jasmine Cristallo, l’organizzatrice locale del movimento delle sardine. I valori sono i soliti che accomunano il movimento in tutta Italia, ovvero l’antifascismo e l’antirazzismo. Ma nessuno se la sente di appoggiare un partito politico in particolare rispetto a un altro. Il tutto a vantaggio del centrodestra guidato da Jole Santelli che potrebbe avere vita facile a conquistare la regione dell’Italia del sud.

Quel che è certo, tuttavia, è che le sardine Calabria si organizzeranno anche il prossimo 6 gennaio e saranno a Riace accanto al sindaco Mimmo Lucano. Quest’ultimo deve affrontare l’iter giudiziario che lo vede coinvolto, ma potrà farlo da uomo libero, dopo le sentenze della Cassazione e del tribunale del riesame che hanno annullato rispettivamente gli arresti domiciliari e il divieto di dimora.

«Ci schieriamo, senza se e senza ma, con il modello di Riace – ha spiegato Jasmine Cristallo -, perché la destra populista sta cavalcando le paure del diverso». Nessuna preferenza, però, sul candidato da sostenere. Del resto, nonostante la candidatura di Pippo Callipo con liste civiche appoggiate dal Pd, la situazione a sinistra in Calabria è piuttosto complessa. Mentre il M5S si presenta da solo con il docente universitario Francesco Aiello, tra gli indipendenti c’è anche Carlo Tansi che ha deciso di presentare la propria lista arancione, slegata dai simboli di partito.

FOTO: Jasmine Cristallo ospite di Stasera Italia