Genovese, interrogata la sua Sarah

Per la prima volta viene definita "ex fidanzata"

Come avevamo anticipato noi di Giornalettismo, per primi, Ibiza sarà una tappa fondamentale nel processo legato all’ arresto di Alberto Genovese. Ieri pomeriggio Sarah Borruso, definita per la prima volta “ex fidanzata” di Alberto Genovese ha chiesto di essere sentita, in quanto indagata.

LEGGI ANCHE > Genovese voleva fuggire in Messico?

Sarah Borruso, le risposte alle domande dei magistrati

Ecco i fatti:

«Sarah ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e ha anche fornito materiale utile per colmare le lacune contenute nella ricostruzione della persona offesa».

Così l’avvocato Gianmaria Palminteri, legale di Sarah Borruso, l’ex fidanzata dell’imprenditore del web Alberto Genovese finito in carcere per aver drogato e violentato una 18enne il 10 ottobre, ricostruisce in una nota l’interrogatorio, chiesto dalla stessa difesa, a cui si è sottoposta la giovane indagata per concorso in violenza sessuale a seguito della denuncia di un’altra giovane di 23 anni che avrebbe subito abusi a Ibiza.

«Su richiesta di questa difesa – precisa il difensore – si è svolto ieri l’interrogatorio della mia assistita, la quale ha fornito la propria versione dei fatti in merito a quanto sarebbe accaduto a Ibiza». Vicenda, questa, «che non può, e non deve, essere automaticamente sovrapposta a quanto accaduto a Milano, nel mese di ottobre, ed in cui la mia assistita non era nemmeno presente» – aggiunge il legale.

La giovane è stata interrogata ieri nel tardo pomeriggio in Procura a Milano nell’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

P.s. Ma attenzione, se Sarah quella sera non c’era, se Sarah viene definita “ex” di Genovese proprio dall’avvocato, che cosa è successo? Chi era la fidanzata a “giro” di Genovese nel suo ultimo periodo di delirio e paura che stiamo ricostruendo ora per ora, attimo per attimo. Forse Jessica? Forse Ylenia con cui aveva da poco trascorso un weekend romantico a Mykonos e che cercava Genovese attraverso Wup e amici in comune di continuo? Presto sveleremo dettagliatamente tutte, tutte, le risposte che ancora oggi non avete mai letto sul caso.