Alessio Lasta di Piazzapulita stava cercando di svolgere il suo encomiabile lavoro, anche dopo la pausa estiva. Era stato uno dei cronisti che meglio aveva documentato il lockdown e la fase più acuta dell’emergenza coronavirus nella primavera del 2020. Adesso, per la prima puntata della nuova stagione del programma di approfondimento di La7, aveva deciso di assistere a una manifestazione dei No Mask a Padova, dove – unico rappresentante istituzionale – c’era anche Sara Cunial, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle (poi espulsa).

Sara Cunial tenta di baciare Alessio Lasta alla manifestazione No Mask

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta sui negazionisti del covid.

pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) September 10, 2020

Nel corso della manifestazione, Alessio Lasta aveva provato a chiedere a Sara Cunial perché una deputata della Repubblica si sia prestata a scendere in piazza insieme a persone che, di fatto, negano gli effetti della pandemia, si rifiutano di indossare le mascherine e di rispettare il distanziamento sociale. Alla fine, però, invece di rispondere con solide argomentazioni, la deputata ha tentato di abbracciare e di baciare Alessio Lasta, scherzando sulla domanda che il giornalista di Piazzapulita le aveva fatto.

Alla fine, dopo che Lasta si è rifiutato di accettare il bacio della Cunial, la polemica tra i due si è fatta più accesa. Il video integrale sarà trasmesso questa sera nella prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita. La manifestazione No Mask si è svolta successivamente rispetto a quella di Roma del 5 settembre. L’evento si è svolto a Padova: diversi giornalisti hanno denunciato di essere stati aggrediti dai partecipanti e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, nei giorni scorsi, aveva diffuso una nota di condanna rispetto a quanto accaduto.