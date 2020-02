Elettra Lamborghini è la seconda della categoria Big ad esibirsi sul palco dell’Ariston, e la prima ad essere presentata dalle giornaliste del Tg1. Già di per sé, la ricetta trash è ben servita. Ma la giovane è visibilmente tesa, e più che provocare fa tenerezza.

Sanremo2020, il tornado Elettra Lamborghini forse fa meno vittime del previsto

Siamo abituati a vederla provocante e provocatoria, in abiti che ben poco lasciano all’immaginazione e concentratissima. Ma l’Elettra Lamborghini che calca il palco dell’Ariston è diversa. Timida, imbarazzata, visibilmente tesa, con un abito che ricorda la famosa mise di Raffaella Carrà.

Altro che tornado: nonostante il palco si tinga di un maculato rosa alternato a pelle di serpente, quello che ispira Elettra è il desiderio di un abbraccio. La giovane ereditiera nuova star della musica popolarissima sui social network e tra i più giovani, ha incespicato un po’ durante la sua esibizione, ma in dirittura d’arrivo non si smentisce: un accenno di twerk infatti non poteva mancare, anche se in versione più “casta” e sanremese.

La telecamera indugia, dopo aver già fatto qualche tentativo, sulle forme della ragazza, la «twerking queen». Forse l’esibizione per la serata dei duetti con Miss Keta, altro personaggio controverso, popolare e «pazzeska», riserverà qualche sorpresa in più.

