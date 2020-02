Il balletto di Amadeus e Fiorello è già la cosa più virale della vigilia di Sanremo 2020 | Video

Sanremo 2020 non è solo la gara del Festival della Canzone Italiana, ma anche tanto glamour e ne abbiamo avuto un assaggio già dalla prima serata. Senza le esibizioni dei cantanti in gara la domenica sanremese si è riempita di calici pieni di bolliccine per festeggiare l’avvicinarsi dell’evento italiano più atteso dell’anno per il pubblico televisivo. La prima tappa della serata è stato il “Welcome Party” del Casinò di Sanremo con tutta la stampa accreditata, con ospiti d’eccezione Fiorello e Amadeus, che hanno cantato e ballato. Oltre a loro presenti anche altri due giornalisti come Emma D’Aquino, quest’anno nelle vesti di co-conduttrice a Sanremo 2020, e Alberto Matano de La Vita in Diretta che nel pomeriggio aveva partecipato ad inaugurazione di Casa Sanremo.

Proprio durante il party abbiamo scambiato due chiacchiere con Emma D’Aquino: “Al telegiornale ci sono io e di fronte tre operatori, qui c’è molta gente in più (risate ndr). Fiorello ha fatto una battuta durante un collegamento, non mi sono chiesta come mai mi abbiano chiamato ma sono felice. Cosa temo di più? La scala ovviamente (risate ndr). Non vi dico ancora se canterò, ma sarà tutta una sorpresa”.

Radio Italia e il party di Sanremo 2020 con tanti big

Il secondo party della serata è stato quello di Radio Italia al Morgana Bay, uno dei lidi più esclusivi di Sanremo. Qui sono stati presenti gran parte dei big in gara, che si sono concessi ai fan: da Marco Masini, fino a Piero Pelù, dalla meravigliosa Elodie ad un’altrettanto sorridente Levante. A sorpresa pubblico in delirio per Achille Lauro dopo l’accoglienza tiepida all’esordio dello scorso anno. Poi anche Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, la regina del twerking Elettra Lamborghini, uno dei favoriti Anastasio e tanti altri che potete vedere nella gallery fotografica di Radio Italia.

In attesa della prima serata di martedì 3 febbraio anche per oggi sono previsti dei nuovi party per Sanremo 2020, con uno dei più attesi che è il dinner gala di Casa Sanremo.