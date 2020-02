Oggi, domenica 2 febbraio 2020 alle 19, è stata inaugurata la nuova edizione di Casa Sanremo 2020, l’hospitality ufficiale del Festival realizzata da Consorzio Gruppo Eventi e per la prima volta partnership ufficiale con con Rai e Rai Pubblicità che hanno siglato un accordo per renderla davvero la casa del festival.

La gioia del patron di Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, che è riuscito a far diventare la sua creatura uno dei centri nevralgici del festival:

“È un sogno che si concretizza dopo 13 anni – dichiara Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi –. Questo spazio, che era partito con pochi metri quadrati, adesso è diventato anche il quartier generale della RAI, ampliandosi nei contenuti. È stato un lavoro immenso. Oltre alla Città di Sanremo, che ha creduto in me e ha voluto ancora una volta confermarci la presenza al Palafiori, ringrazio Antonio Marano, che ha voluto scommettere sulla mia squadra, impegnata nella realizzazione non solo di quello che si può vedere all’interno di Casa Sanremo, ma di tutto quello che si vede in città ora”.