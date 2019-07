Cagliari, genitori si ubriacano a una sagra e dimenticano il figlio di un anno in piazza: denunciati

L'uomo, una volta in caserma, ha dato in escandescenza. Ora il piccolo è stato affidato temporaneamente ai nonni

Partiamo dalla fine: i due genitori del piccolo di un anno sono stati denunciati per abbandono di minore e ubriachezza molesta. E non solo, l’uomo si reso anche protagonista di resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo aver preso a colpito un appuntato e aver preso a calci una presa elettrica rompendola. Questo è l’epilogo di una serata che doveva essere di gioia, ma che così non si è rivelata, a San Sperate, piccolo comune in provincia di Cagliari.

In piazza si festeggiava la 58esima edizione della sagra della pesca a cui avevano deciso di partecipare anche due genitori 24enni di Cagliari, residenti a Villasor, insieme al loro figlioletto di poco più di un anno. A far scattare l’allarme è stata una segnalazione fatta ai carabinieri durante le fasi della festa: il bambino, secondo quanto riferito dall’Arma di San Sperate, era stato lasciato da solo sul passeggino nel bel mezzo della piazza, mentre i genitori si erano allontanati.

Il motivo del loro allontanamento si è capito qualche decina di minuti dopo, quando i due 24enne sono tornati sul posto a rivendicare il loro essere genitori di quel bambini abbandonato. Padre e madre, infatti, erano completamente annebbiati dai fumi dell’alcol che, evidentemente, avevano bevuto nel corso della serata di festa a San Sperate. Come racconta il quotidiano l’Unione Sarda, il piccolo era stato abbandonato tra la folla sul passeggino, mentre i genitori erano in giro per le strade e le piazze della cittadina.

Il piccolo affidato (temporaneamente) ai nonni

I carabinieri, allertati dalle segnalazioni dei presenti, sono giunti sul posto nel bel mezzo della serata, portandoli in caserma per tutti gli accertamenti del caso (tra cui la paternità e maternità del piccolo). L’uomo, però, ha perso il controllo e ha colpito a un braccio l’appuntato che lo stava interrogando. Per sua fortuna la ferita è stata lieve, ma ora il padre dovrà rispondere (e sarà giudicato per direttissima) anche delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale per cui ora è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Insieme alla compagna, invece, sono accusati di abbandono di minore e ubriachezza molesta. Il bambino è stato, per il momento, affidato alle cure dei nonni, ma i fatti sono stati segnalati anche alla Procura dei minori di Cagliari che si occupera’ di adottare adeguate misure a tutela del bambino.