Matteo Salvini deride le sardine di San Pietro in Casale | VIDEO

Una performance non proprio di buon gusto per un ex ministro della Repubblica. Matteo Salvini, infatti, ha deriso sui suoi canali social il gruppo delle sardine che lo aveva aspettato a San Pietro in Casale quest’oggi per manifestare contro la sua presenza elettorale nel centro del Bolognese. Il leader della Lega ha preso in giro sia i loro cori – riprendendo in primo piano alcune signore che brandivano le sardine e che scandivano lo slogan ‘San Pietro non si Lega’ – sia l’oratore che ha tenuto un comizio improvvisato.

San Pietro in Casale, Salvini deride le sardine

Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale.😂😂😂

Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!#26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente @BorgonzoniPres pic.twitter.com/NDAmRmemMn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 15, 2020

Il video è chiaramente caricaturale, anche perché è stato montato ad arte per sottolineare la «grinta» delle sardine di San Pietro in Casale. Le sequenze sono intervallate da primi piani dell’oratore della piccola folla che si era radunata, sia dai cori delle signore in primo piano che brandivano la sagoma delle sardine.

Ancora una volta, il target di Salvini è rappresentato dal movimento che, dal punto di vista propagandistico, gli sta sottraendo la scena in Emilia-Romagna. Dopo una prima fase in cui Salvini ha mostrato rispetto per la gente che scendeva in piazza per protestare contro di lui, ha iniziato ad adottare lo schema dell’insulto e della derisione sui social, così come aveva fatto nel corso delle elezioni regionali che si sono svolte nel 2019 in Sardegna, ad esempio, ma anche in Umbria e in Basilicata.