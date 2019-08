Mentre Salvini ringrazia la Madonna per il decreto sicurezza, TvBoy disegna San Carola protettrice dei rifugiati

Potrebbe essere caduto anche l’ultimo dei tabù del mondo contemporaneo. Se l’antico adagio diceva scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, oggi i social network sembrano aver eliminato anche quest’ultimo timore reverenziale. E se Matteo Salvini dedicava l’approvazione del decreto sicurezza bis alla Vergine Maria che lui crede essere nata il 5 agosto (la Chiesa Cattolica prevede che la natività di Maria si celebri l’8 settembre), dall’isola di Taormina lo street artist ritrae con l’aureola da santa la capitana della Sea Watch Carola Rackete.

San Carola Rackete sul murale di TvBoy

Santa Carola protettrice dei rifugiati, si intitola così l’ultima opera dello street artist diventato famoso per aver disegnato, all’indomani della formazione del governo Lega-M5S, le due sagome di Salvini e Di Maio avvinghiate in un bacio. TvBoy, da quel momento in poi, è diventato sempre più influente, con i suoi messaggi artistici sui muri di Roma.

Il contrasto tra San Carola Rackete e la Vergine Maria di Salvini

Oggi, da Taormina ha voluto evidenziare la distanza che c’è tra l’approvazione del decreto sicurezza bis (da molti definito una legge contro l’umanità per le sanzioni esagerate contro le ong che salvano le vite in mare) e le azioni di Carola Rackete che è sbarcata a Lampedusa dopo aver salvato 50 migranti da un naufragio nel Mediterraneo.

San Carola Rackete viene ritratta come una madonna moderna, con un bambino nero in braccio e il volto sorridente. Al braccio sinistro, invece, la capitana della Sea Watch porta una cassetta medica per il primo soccorso. Uno stacco davvero stridente con la Madonna invocata da Matteo Salvini e con le altre invocazioni sacre che il ministro dell’Interno ha fatto nel corso della sua campagna elettorale e nel corso del suo primo anno di governo.