Il frontman dei Subsonica Samuel ha confessato ai suoi fan di essersi recentemente sottoposto ad un intervento al cuore. Ha aspettato di stare bene per confessarlo: « È andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente».

LEGGI ANCHE > Lele Spedicato il chitarrista dei Negramaro lascia l’ospedale per la riabilitazione

Samuel dei Subsonica rivela: «Mi sono operato al cuore. Ho avuto paura, ma ora sto bene»

«Non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare» scrive Samuel nel post Facebook in cui parla dell’operazione a cui si è sottoposto, anche se confessa «io mi sono cagato sotto». Fortunatamente, si è risolto tutto per il meglio e il cantante dei Subsonica è pronto per affrontare il tour estivo che partirà da Verona proprio questa sera. Anche se «i medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui)» Samuel conferma che il «tour Subsonico» ci sarà, e sarà bellissimo. Chiede però ai suoi fan di essere clementi e fargli un favore: «Dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica!».

Buongiorno a tutti!!Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato… Gepostet von Samuel am Freitag, 28. Juni 2019

Samuel pronto per affrontare il nuovo tour: ecco le date

Il tour che comincerà questa sera a Verona al Rookazoo Music Festival si concluderà il 6 settembre al Wake Up Di Festival di Mondovì. Di seguito tutte le date del tour:

29.06 Legnano (MI), Rugby Sound

05.07 Padova, Sherwood Festival

09.07 Bologna, Bologna Sonic Park

11.07 Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi

12.07 Tortona (AL), Arena Derthona

17.07 Roma, Rock In Roma c/o Ippodromo Capannelle

18.07 Napoli, Noisy Naples Fest

21.07 Olbia, Olbia Tattoo Show c/o Molo Brin

23.07 Assisi, Universo Assisi c/o Lyric Summer Arena

26.07 San Severo (FG), Alibi Festival

28.07 Taormina (ME), Teatro Antico

02.08 Castellano (TN), Castlefolk

08.08 Terracina (LT), Anxur Festival – Arena il Molo

09.08 S. Benedetto del Tronto (AP), Porto

10.08 Loano (SV), Piazza Italia

13.08 Guardiagrele (CH), “Notte bianca” c/o Largo Garibaldi

14.08 Melpignano (LE), Largo Ex Convento Degli Agostiniani

23.08 Brescia, Onda D’Urto Festival

02.09 Prato, Piazza Duomo

06.09 Mondovì (CN), Wake Up Festival

(Credits immagine di copertina: . ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)