Le vere ragioni che hanno portato Samantha Cristoforetti a lasciare l’aeronautica

Non c’è la discriminazione di genere all’origine dell’addio di Samantha Cristoforetti all’aeronautica militare, ma semplicemente qualche «divergenza su alcune situazioni». Il tutto è avvenuto sempre con schiettezza e riservatezza, nelle sedi opportune e non certo con uscite pubbliche. Tuttavia, la grande fama di cui la prima donna astronauta in Italia gode ormai da tempo ha impedito che il suo addio all’aeronautica militare potesse passare sotto silenzio.

Samantha Cristoforetti, le vere ragioni del suo addio

Samantha Cristoforetti, nel confermare il suo addio all’aeronautica, specifica anche quali sono state le reali motivazioni che l’hanno portata a questa decisione. Dopo aver concluso i suoi obblighi con l’aeronautica, ovvero il 31 dicembre 2018, Samantha Cristoforetti aveva già comunicato ai vertici che nel corso del 2019 avrebbe avviato una riflessione sulla sua permanenza all’interno del corpo militare.

Il primo motivo pratico che ha portato al congedo è stato innanzitutto l’impossibilità di coniugare il corso per l’avanzamento di grado con la sua attività all’ESA, di cui Samantha Cristoforetti è impiegata – essendo astronauta – dal 2009. Proprio l’ESA paga lo stipendio ad AstroSamantha che, per questo motivo e in virtù di nuovi progetti con l’ente spaziale europeo, ha deciso di proseguire in maniera esclusiva il suo rapporto.

Samantha Cristoforetti non cambierà lavoro

Non ci sono cambiamenti in vista nel suo lavoro, mentre l’appartenenza alle forze armate – che va avanti da 10 anni – è stata mantenuta nell’ultimo periodo esclusivamente come valore affettivo. «A tutte le donne e gli uomini dell’aeronautica militare e di tutte le Forze Armate – ha concluso la Cristoforetti – va il mio grazie, da cittadina italiana, per il servizio che prestano al Paese. Sono orgogliosa di voi».

Lo screzio con i vertici dell’Aeronautica, a cui Samantha Cristoforetti ha fatto semplicemente cenno, riguarderebbero la polemica per il finanziamento di una missione di un suo ‘collega’, il cosmonauta Walter Villadei, per il quale il corpo militare avrebbe esercitato molta pressione. Alla fine, come affermato dalla stessa Samantha Cristoforetti, l’Esa ha scelto di nuovo lei. Mentre lei ha scelto di non andare avanti nella sua esperienza con l’Aeronautica militare.

Questa scelta significherà che la Cristoforetti avrà un minore legame istituzionale con il nostro Paese, continuando a lavorare – come riportato nella nota – per l’Esa ed esclusivamente per essa.