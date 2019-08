Francesca Verdini non ha lasciato Matteo Salvini

Nella giornata di ieri si era diffusa la voce che la coppia Salvini-Verdini fosse giunta al capolinea. Tra l’altro nella maniera peggiore: Francesca Verdini, infatti, si sarebbe addirittura invaghita di un ex tentatore del programma Mediaset Temptation Island. Tuttavia, la notizia non avrebbe alcuna conferma ufficiale. Anzi, i due sono stati fotografati insieme nel corso di un evento pubblico del 30 agosto: la festa di Sant’Agostino a Conselve, che è stata organizzata nella settimana compresa tra il 23 agosto e il 1° settembre.

Salvini-Verdini fotografati insieme a Conselve: niente rottura

Matteo Salvini, t-shirt verde, si è presentato sotto al capannone della fiera – dove era presente tutto lo stato maggiore della Lega – proprio insieme a Francesca Verdini, figlia d’arte di Denis Verdini, grande tessitore della politica italiana degli ultimi anni. La sua vicinanza aveva suggerito ai più maliziosi che fosse stato proprio l’ex senatore di Ala a suggerire a Salvini la rottura con il M5S, notizia poi smentita dallo stesso Verdini.

Francesca Verdini era in canotta nera accanto a Matteo Salvini. Ovviamente, soltanto loro possono misurare la temperatura del loro stato di coppia. Ma dai sorrisi che si sono scambiati ieri, la rottura – evidenziata ieri su diversi giornali, compreso il Messaggero – non sembra essere contemplata all’ordine del giorno. Certo, le coppie pubbliche spesso si fanno fotografare insieme anche se i rapporti tra loro non sono proprio idilliaci. Ma non si può determinare con certezza che il caso sia proprio questo.

I rumors su una rottura Salvini-Verdini

In ogni caso, Giornalettismo – dopo aver dato spazio ai rumors circa una presunta rottura tra Salvini-Verdini – ha ritenuto opportuno precisare quanto appena affermato e quanto documentato con fotografie scattate nella giornata di ieri.

FOTO: ANSA/NICOLA FOSSELLA