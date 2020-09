Per Matteo Salvini, Suarez è un «calciatore della Juve»

Lapsus freudiano che però, da un tifoso di calcio come Matteo Salvini, proprio non ci aspettavamo. Eppure, nel corso della puntata di Porta a Porta del 23 settembre, il leader della Lega Salvini su Suarez ha commesso una gaffe che, visti anche i risvolti successivi delle indagini e l’apertura del fascicolo da parte della giustizia sportiva, fa abbastanza sorridere.

LEGGI ANCHE > Cosa diceva il docente dopo l’esame di Suarez e cosa dicono le intercettazioni

Salvini su Suarez, la gaffe: «Ho letto del calciatore della Juve»

Matteo Salvini stava parlando con Bruno Vespa di alcune questioni legate ai cittadini italiani che, nei giorni scorsi, hanno richiesto la cassa integrazione in deroga in virtù dell’emergenza coronavirus. Il leader della Lega, tuttavia, ha ricordato come in passato siano stati gli imprenditori ad anticipare questa cassa integrazione, mentre in Italia è opportuno che lo stato possa garantire l’onestà dei cittadini. A questo proposito arriva l’accenno a Suarez.

«Questa mattina ho letto di quel calciatore della Juve che è andato a Perugia a sostenere un esame di lingua che poi si sarebbe rivelato irregolare» – Matteo Salvini è scivolato proprio sull’appartenenza calcistica: all’epoca della dichiarazione Suarez era ancora un calciatore del Barcellona, che successivamente si è trasferito all’Atletico Madrid. Non è mai stato un calciatore della Juventus.

In qualche modo, Salvini ha sovrinterpretato i fatti, dal momento che l’esame di lingua sarebbe stato organizzato – secondo quanto è emerso dalle carte dell’inchiesta – con il coinvolgimento di alcune figure che hanno fatto da tramite con la dirigenza bianconera. Probabile che l’intenzione iniziale fosse stata quella di favorire le pratiche per la cittadinanza comunitaria, in modo tale da poter arrivare all’acquisto del calciatore. Ma questa circostanza non si è mai verificata. Dunque, Suarez non è mai stato un calciatore della Juventus, anche se – dalle parole pronunciate a Porta a Porta – Salvini sembrerebbe convinto del contrario.