Questa mattina, 14 ottobre, in Piazza del Popolo a Roma si è svolta una manifestazione del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia in supporto alle forze dell’ordine che subiscono aggressioni in servizio. Alla manifestazione hanno partecipato diversi esponenti delle forze politiche della minoranza, tra cui lo stesso Matteo Salvini e l’ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Guardando i video della manifestazione balza subito all’occhio un dettaglio: perché c’è Salvini senza mascherina sul palco destinato ai comizi? Guardando ancora più a fondo si nota anche che molti altri relatori (tra cui lo stesso Tajani) non la indossano quando parlano sul palco allestito dal Sap.

Salvini senza mascherina al comizio del Sap

Ma possono farlo? Analizziamo la questione. Il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice che tutti i cittadini devono «avere sempre con sé dispositivi di protezione». Dunque, non si fa riferimento al fatto che la mascherina debba essere indossata. Tuttavia, si sottolinea anche come le regioni possono applicare delle misure maggiormente restrittive rispetto a quelle del governo, sempre nell’ambito del criterio di proporzionalità e adeguatezza. Impossibile, invece, che le regioni deroghino ai provvedimenti del governo con delle azioni meno incisive.

Da questo punto di vista, l’ordinanza della Regione Lazio sulle mascherine è più restrittiva rispetto a quella del governo. Il documento firmato da Nicola Zingaretti, infatti, prevede che «da sabato tre ottobre (Ordinanza 62 del 2/10/2020) è obbligatorio, fino a nuova disposizione, indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata». Indossare, dunque, con pochissime eccezioni: per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’utilizzo delle mascherine, per chi svolge attività motoria o sportiva.

Salvini senza mascherina e il precedente di Montesano

Non c’era nessuna di queste fattispecie sul palco della manifestazione del Sap in Piazza del Popolo. E, del resto, il precedente di Enrico Montesano – nel corso di un’altra manifestazione svoltasi ieri a Roma, questa volta per tenere alta l’attenzione su Chico Forti – è molto esplicito: occorre sempre indossare la mascherina (l’attore l’aveva con sé, ma non la portava al volto) e le forze dell’ordine sono intervenute per invitare Enrico Montesano a rispettare le regole. Inoltre, diversi relatori hanno indossato la mascherina anche mentre parlavano al microfono.

L’orazione in pubblico, visto che spesso i toni del confronto si alzano e sono diversi rispetto a una normale conversazione, può essere un momento molto sensibile per il contagio, soprattutto se si fatica a rispettare il distanziamento sociale. Ecco perché era opportuno, anche per Matteo Salvini, indossare la mascherina.