Enrico Montesano indossa mascherina in piazza dopo una discussione molto animata con la polizia. Si trovava davanti a Montecitorio per partecipare a una manifestazione in supporto di Chico Forti, alla quale ha partecipato anche Matteo Salvini. L’attore era arrivato in piazza senza indossare la mascherina e, sempre senza mascherina, si era prestato a fare delle interviste con i cronisti. Tuttavia, dopo qualche minuto, è stato avvicinato da due poliziotti.

Montesano indossa mascherina dopo una accesa discussione con la polizia

Le telecamere delle varie agenzie di stampa hanno ripreso il momento della discussione tra Enrico Montesano e gli agenti delle forze dell’ordine. In un primo momento, l’attore ha letto agli agenti alcune disposizioni relative al rapporto tra il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (che ha imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto) e la legge dello stato che vieta alle persone di rendersi irriconoscibili coprendosi il volto.

Dopo aver detto di avere problemi a indossare la mascherina per via della scarsa ventilazione, Enrico Montesano ha alzato i toni della discussione, urlando ai poliziotti: «Il dpcm è inferiore a una legge dello stato che vieta alle persone di coprirsi il volto». Tuttavia, qualche istante dopo – come documentato dalle telecamere delle agenzie di stampa presenti – Enrico Montesano ha indossato una mascherina per poi abbandonare la manifestazione a sostegno di Chico Forti e uscire da piazza Montecitorio.

Montesano indossa mascherina contrariato

Nel corso della discussione con le forze dell’ordine, invece, Montesano è sembrato piuttosto contrariato. Nei giorni scorsi, aveva dato supporto – attraverso un video e alcune interviste alla carta stampata – alla manifestazione “Marcia per la Liberazione” che è andata in scena a Roma sabato 10 ottobre. Tuttavia, non aveva partecipato attivamente all’evento. Enrico Montesano sostiene di non essere un negazionista del coronavirus, ma che – in ogni caso – esprime delle riserve in merito a quanto affermato dai virologi che frequentano i salotti televisivi, preferendo il parere di scienziati come, ad esempio, Giulio Tarro.

