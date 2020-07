Avviata un’istruttoria nei confronti di Salvini per la sua presenza al Senato senza mascherina

Oltre a ciò che è stato detto lunedì in Senato, ha fatto scalpore quel video di Matteo Salvini senza mascherina all’interno della sala di Palazzo Madama in cui è andato in scena il tanto contestato convegno. Oggi la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo a una domanda della parlamentare del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro, ha comunicato che i questori del Senato hanno avviato un’istruttoria per valutare (ed eventualmente sanzionare) il comportamento del segretario della Lega. Indossare il dispositivo di protezione, infatti, fa parte del regolamento dell’intero Parlamento.

«Salvini ieri si è presentato qui al Senato e si è rifiutato di mettersi la mascherina. È venuto qui per fare un atto di propaganda becero e senza senso – ha detto la senatrice M5S Elisa Pirro nel suo intervento in Aula nel corso del dibattito sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre -. Viene qui per mandare ai cittadini italiani un messaggio privo di ogni fondamento scientifico, vieni qui a incitare le persone a non indossare la mascherina, contravvenendo alle norme di buon senso che devono essere seguite per evitare che il contagio aumenti. In Italia c’è l’obbligo di mascherina per ragioni bene precise».

Salvini senza mascherina in Senato, avviata un’istruttoria

A queste parole, dopo il caos che si era scatenato in Aula, la Presidente di Palazzo Madama ha replicato: «Sull’episodio di ieri i senatori Questori stanno svolgendo un’istruttoria». Nel filmato pubblicato dall’agenzia Dire, infatti, si vede Salvini senza mascherina in una sala del Senato dove, invece, è obbligatorio indossarla.

«Io non me la metto»

Inoltre, il senatore della Lega si rivolgeva al suo vicino, dopo esser stato ripreso da uno degli addetti, dicendo: «Io non ce l’ho, io non me la metto». Poi, nonostante l’arrivo di una mascherina tricolore dal fondo della sala, il segretario del Carroccio ha deciso di non indossarla lo stesso.

