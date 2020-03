Salvini vuole prima risolvere il problema coronavirus e poi salutare l’Europa

Matteo Salvini saluta Europa e torna alla Lega dura e pura dell’opposizione. Insomma, quella che aveva nel programma l’uscita dall’Unione Europea. Lo fa all’indomani di un Consiglio Europeo in verità molto drammatico, che non ha recepito le istanze dei Paesi del Mediterraneo nell’affrontare l’emergenza coronavirus. Il leader della Lega ha utilizzato le colonne del sito Affaritaliani per rilasciare un commento sulla situazione, dopo la riunione che ha visto partecipare Giuseppe Conte al tavolo comune con gli altri 26 leader europei.

Salvini saluta Europa dopo la crisi sul coronavirus

«Pazzesco – dice Salvini -. L’Europa si prende altri quindici giorni di tempo per decidere che fare, se, chi e come aiutare. In piena emergenza, con la gente che muore, ora di polmonite domani magari di povertà. Altro che “unione”, questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il Virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare».

Il Consiglio Europeo si è preso quindici giorni per approvare una misura sull’erogazione dei coronabond e sulle clausole di salvaguardia del Mes che l’Italia, la Spagna e la Francia vorrebbero in qualche modo attive in automatico, senza i normali criteri relativi alle procedure sul debito pubblico. Un’idea che non ha trovato il favore della Germania e di altri Paesi del nord Europa e che aveva portato Giuseppe Conte a sbattere i pugni, minacciando di rimandare indietro gli eventuali aiuti che dovessero arrivare dall’Unione.

Salvini torna a parlare dell’addio all’UE dopo la sua fase al governo

Uno stallo che è stato superato da un documento votato all’unanimità e presentato dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel che ha chiesto agli Stati membri 15 giorni di tempo per riaggiornarsi e trovare una soluzione comune sui finanziamenti economici da erogare per superare la crisi economica successiva alla pandemia. Matteo Salvini, a quanto pare, vorrebbe superare questa crisi e poi salutare i Paesi membri dell’Unione Europea senza neanche troppi convenevoli. Una soluzione britannica, che torna a essere pronunciata dalla viva voce del leader della Lega, dopo che quest’ultima – nella fase di governo – aveva affidato soltanto ad alcuni suoi esponenti (e non certo al suo leader) visioni contrarie alla permanenza dell’Italia nell’UE.