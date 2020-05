Salvini dice che se avessero rapito Briatore «lo Stato non avrebbe pagato il riscatto»

Un Matteo Salvini ‘spumeggiante’ quello che ha parlato a La Zanzara, la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda su Radio 24, del ritorno a casa di Silvia Romano. Il leader della Lega ha sottolineato come la zona in cui era stata rapita la giovane cooperante milanese era a forte rischio. Poi prova a fare un parallelo – ben oltre il limite del benaltrismo filosofico – in cui afferma che lo Stato non avrebbe pagato alcun riscatto se a esser rapito fosse stato Flavio Briatore.

«Se vai in zone impestate da questi infami, ti esponi ad un rischio. E quindi per quello che mi riguarda da oggi in avanti, chiunque metta a rischio dei suoi volontari, dei suoi lavoratori, ne deve rispondere civilmente, penalmente ed economicamente – ha commentato Matteo Salvini a La Zanzara -. Il discorso ovviamente vale per il futuro. Da domani per quello che mi riguarda se vai in zone a rischio, te ne assumi tutte le conseguenze».

Salvini e il rapimento di Flavio Briatore

Dallo studio fanno notare che il rapimento è avvenuto in Kenya, ma il leader della Lega tira dritto e poi tira in ballo il suo amico: «Andate a vedere se ti sconsigliano o meno la partenza. E comunque, se avessero rapito Briatore, e Dio non voglia perché è un amico, secondo voi il riscatto lo avrebbe pagato il governo italiano?». E lo stesso leghista risponde così: «Sì, buonanotte».Mentre l’imprenditore starà facendo gli scongiuri, occorre sottolineare come questo sillogismo sia privo di senso e conferme e ci auguriamo che il 70enne – che a Malindi, in Kenya, è proprietario di un lussuoso resort – non debba mai vivere sulla sua pelle quanto provato da Silvia Romano.

La conversione di Silvia Romano

Lo stesso Briatore, dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, è stato protagonista di un dibattito nel pomeriggio a L’Aria che Tira quando, in diretta, ha dato per assodato che Silvia Romano non si sia convertita all’Islam, ma ad al-Shabaab, il gruppo terroristico che l’ha rapita.

(foto di copertina: profilo Instagram Matteo Salvini + Non è L’arena)