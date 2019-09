Salvini – Raggi: botta e risposta a distanza (e al veleno)

L'affondo di Salvini in diretta su Canale 5: "Roma, città più bella del mondo, ridotta da far schifo per colpa di chi la amministra"

Finita la sbornia di Pontida, Matteo Salvini è tornato ad attaccare gli ex alleati di Governo, questa volta senza più remore. L’ultima occasione, proprio stamattina, dal salotto televisivo di Mattino5 su Canale 5 dove il leder leghista ha attaccato senza mezzi termini la gestione della città da parte della sindaca Raggi: «E’ conciata da fare schifo per l’incapacità di chi la amministra» criticando poi contestualmente l’avvicinamento tra Cinquestelle e PD: «Roma è la città più bella del mondo, con Raggi e Zingaretti è conciata da fare schifo. Lavorerò per mandarli a casa! ».

Gli impegni si rispettano: la risposta della Raggi davanti agli studenti

E arriva, puntuale, dalla secondaria “Bianchi-Fellini” nel quartiere San Basilio, dove la Raggi si trovava per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, la risposta della Sindaca, sollecitata dalle domande degli studenti: «Salvini aveva preso un impegno con Di Maio per realizzare i punti del contratto di governo e a un certo punto ha deciso di romperlo. C’e’ chi dice che lo ha fatto per il consenso ricevuto alle elezioni europee con la speranza di ottenere più voti con le elezioni nazionali. Questa cosa gli e’ andata male, Conte e’ stato confermato, e quindi ora c’e’ una nuova squadra di governo che mi auguro faccia cose importanti per il bene del Paese. L’insegnamento che ne traiamo e’ che gli impegni presi con gli elettori vanno rispettati». Un botta e risposta a distanza al vetriolo con la Raggi che finisce ancora una volta (questa volta senza nessuna inibizione) nel bersaglio degli attacchi del leader leghista e la Raggi che replica senza mezzi termini. Scintille che, c’è da giurarci, non sono destinate a spegnersi a breve.