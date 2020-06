Finalmente Salvini ha detto le cose come stanno sui porti chiusi che condannano a morte le persone (ma è un lapsus)

Ovviamente voleva dire l’opposto. Ma il suo intervento in Senato, che pertanto resterà agli atti, è andato in quella direzione. Non a caso, nel resoconto in corso di seduta della giornata del 17 giugno al Senato, resta quella frase pronunciata da Matteo Salvini e consegnata alla storia. «I porti aperti hanno salvato vite, quelli chiusi condannano a morte migliaia di persone».

Porti chiusi Salvini, le sue parole in Senato

Merito di un lapsus ma finalmente riconosce la verità: “i porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone”. pic.twitter.com/MG6JzHTAaO — David Carretta (@davcarretta) June 17, 2020

Matteo Salvini aveva appena detto: «Ecco il risultato dal settembre scorso: delle decine di migliaia di immigrati che avremmo dovuto, ne abbiamo rimpatriati 464 e in cambio ne sono sbarcati altri 6.000. Sull’immigrazione avete fallito clamorosamente e la sanatoria non potrà che complicare questa situazione». La diretta conseguenza di questo periodo sarebbe stata la frase: «I porti chiusi hanno salvato vite, i porti aperti condannano a morte migliaia di persone». Ma Salvini non l’ha detta così, ha proprio detto il contrario.

Porti aperti salvano vite, il lapsus di Salvini

Ultimamente, il leader della Lega è tornato a parlare di rimpatri sfruttando forse uno dei primi dati al di sotto delle attese da quando Luciana Lamorgese è ministro dell’Interno. Quando il titolare del Viminale era il leghista, i rimpatri sono stati in totale 8.383, circa 18 al giorno. Dallo scorso mese di settembre, invece, secondo Salvini i rimpatri sono stati meno di 500. Ma vale appena la pena ricordare che da marzo a oggi (quindi per ben quattro mesi su dieci del governo Conte 2) l’Italia si è dovuta trovare ad affrontare l’emergenza coronavirus.

La politica dei porti chiusi portata avanti da Matteo Salvini è stata una delle pagine meno umane della storia del nostro Paese, con migranti lasciati davanti alle spiagge italiane per giorni prima di permettere loro lo sbarco. Inoltre, occorre sottolineare che proprio per quella politica ci sono delle inchieste in corso. Non proprio il modo migliore per salvare vite umane. Del resto, l’applauso dei leghisti alle parole del loro leader (quelle del lapsus) è stato abbastanza indicativo.