Salvini torna a parlare del plexiglas, ma viene sbugiardato

Durante la puntata del 7 luglio di Cartabianca su Rai3, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare del plexiglas nelle scuole, per poi essere sbugiardato dalla conduttrice Bianca Berlinguer.

«Stanno litigando sul plexiglas dei nostri figli a scuola, stanno litigando su tutto», Ha detto Salvini parlando dell’inefficienza del governo, che ha definito contraddittorio e immobile. «Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto», ha risposto Berlinguer. Quando Salvini le ha poi chiesto chi gliel’avesse detto, la conduttrice ha spiegato che il plexiglas non era previsto nelle direttive per il ritorno a scuola.

Da incorniciare la faccia perplessa! Neanche si accerta di ciò che dice.

Ennesima figura di 💩,la Berlinguer lo sbugiarda sul plexiglas.

🤣🤣🤣🤣#Salvini #SalviniSomaro pic.twitter.com/N4MaisIjRX — Rosaria💙 (@80AirasoR80) July 8, 2020

Nelle linee guida presentate lo scorso venerdì dal governo, infatti, non c’è traccia del plexiglas, che in realtà era stato solo discusso in una riunione preliminare tra i sindacati, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e Giuseppe Conte. Nonostante la proposta non abbia mai fatto parte delle linee guida per il ritorno a scuola, Salvini ha criticato il plexiglas nella scuole nella sua propaganda contro il governo. «Nel plexiglas mia figlia a scuola non la mando», aveva detto il leader della Lega durante una recente visita a Codogno.

Salvini sul Mes

Durante la trasmissioni di Rai3, Salvini ha avuto modo di ribadire anche della sua opposizione al Mes.

«Il dibattito sul Mes è chiuso perchè tutti i Paesi europei hanno detto no al Mes, perfino la Grecia, che è messa peggio di noi», ha spiegato il leader della Lega. «Se le vuole il Mes se lo prenda e se lo paghi – ha risposto alla domanda di Berlinguer – La via è continuare ad emettere buoni del tesoro e lasciare in mano ai cittadini italiani il futuro del Paese».