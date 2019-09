Salvini, i «rimedi della nonna» contro l’orzaiolo e la risposta di Burioni

In molti, sui social, si sono domandati perché Matteo Salvini stia affrontando il suo ennesimo tour elettorale – questa volta in Umbria – indossando degli occhiali da sole. In molti hanno ironizzato sulla citazione berlusconiana, quando l’ex Cavaliere appariva in pubblico con grossi occhiali scuri per via della sua uveite. Ma il problema che in questi giorni affligge il senatore della Lega è ben diverso. E a spiegarlo è lui stesso, raccontando anche della cura che sta seguendo utilizzando i rimedi della nonna. Salvini orzaiolo è l’emblema del politico diventato influencer.

«Per combattere l’orzaiolo la mia nonnina mi faceva impacchi di camomilla e a volte mi faceva pure guardare nella bottiglia dell’olio. E funzionava!!!», ha scritto Matteo Salvini su Twitter giovedì sera, annunciando la sua partecipazione al programma di Rete4 – condotto da Paolo Del Debbio – ‘Dritto e Rovescio’.

Per combattere l’orzaiolo la mia nonnina mi faceva impacchi di camomilla e a volte mi faceva pure guardare nella bottiglia dell’olio. E funzionava!!! 😉

Tra poco, comunque, in diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio a #DrittoeRovescio!@Drittorovescio_ pic.twitter.com/dFtNpiQQWe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2019

Salvini orzaiolo e i rimedi della nonna

Salvini orzaiolo e i rimedi della nonna. E nel svelare questo ‘mistero’ che ha contraddistinto la giornata di giovedì, il leader della Lega ha raccontato dei vecchi rimedi naturali che sua nonna – ma anche molte altre – gli aveva consigliato fin da quando era bambino: fare degli impacchi sull’occhio (o entrambi) con della camomilla non troppo calda e poi prendere una bottiglia d’olio, levare il tappo e guardarci dentro. Metodi di una volta che, come racconta lo stesso senatore e leader del Carroccio, funzionavano.

La replica di Roberto Burioni

Sulla scientificità di questi rimedi della nonna è, però, intervenuto anche Roberto Burioni con una risposta social dopo esser stato interpellato sotto al tweet di Matteo Salvini da un utente.

Salvo rarissime eccezioni l’orzaiolo guarisce spontaneamente quindi va bene qualunque cosa innocua, anche l’ascolto dei successi di Julio Iglesias. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 12, 2019

Sagacia e ironia che sintetizzano la realtà dell’infiammazione della ghiandola sebacea dell’occhio: una patologia comune a molti e che, spesso e volentieri, si risolve da sola nel giro di qualche giorno. Anche grazie al Julio Iglesias di turno.

