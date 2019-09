Perché Salvini sta andando in giro in Umbria con gli occhiali da sole

Matteo Salvini è in campagna elettorale in Umbria

Evviva, ci sono le elezioni. Sarà questo il motivo che ha spinto Matteo Salvini a risollevare un po’ il suo morale dopo il governo che il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi con il Partito Democratico. Il leader della Lega è una macchina da campagna elettorale, ecco perché non sta perdendo l’occasione di visitare l’Umbria in ogni suo piccolo paese: del resto, le regionali del 26 ottobre sono un’occasione troppo ghiotta per il numero uno del Carroccio che spera così di riportare il sereno, magari strappando al centrosinistra una storica roccaforte, nel suo partito.

Salvini orzaiolo, il motivo dei suoi occhiali scuri

Tuttavia, Matteo Salvini deve fare i conti con un brutto infortunio che, lungi dal mettere a rischio il suo tour elettorale, comunque lo sta condizionando molto. Oggi, ad esempio, è andato in giro per Orvieto sfoggiando la solita camicia bianca, ma anche un insolito paio di occhiali da sole scuri. Si sono notati molto, così come l’enorme crocifisso in legno che sta portando al collo in questi ultimi giorni.

Salvini orzaiolo non si ferma: continua la sua campagna elettorale in Umbria

Il motivo degli occhiali da sole, però, non è estetico. Matteo Salvini, infatti, si è preso un orzaiolo che lo costringe a non esporsi alle fonti di luce (in realtà, dovrebbe stare attento anche ai colpi d’aria, ma si sa che quando un’elezione chiama, il Capitano deve rispondere). Così non ha cancellato neppure un appuntamento, compresa la festa della Cipolla di Cannara. Nelle foto della serata, si vede il gonfiore dell’occhio sinistro.

Un piccolo incidente che non ha impietosito tutti gli aficionados della festa della Cipolla che, proprio per la presenza del leader della Lega, hanno protestato sui social network, scrivendo che non avrebbero partecipato più alla manifestazione, visto che gli organizzatori hanno scelto di pubblicare le foto dell’ex ministro anche sui propri account ufficiali.

FOTO: TWITTER SALVINI