Ora Salvini vuole ‘okkupare’ il Parlamento per fermare il crollo dei sondaggi

Chi conosce gli ambienti del giornalismo parlamentare, sa bene che Roberto Calderoli sia uno dei senatori più esperti a livello di regolamenti parlamentari. E se anche lui ha dubbi sulla legittimità della protesta proposta da Matteo Salvini, evidentemente la questione è davvero spinosa. Da qualche ora – e ancor di più dopo il suo intervento televisivo alla Vita in diretta – il leader della Lega sta pensando a questo titolo da offrire ai giornali: Salvini occupa Parlamento. L’ex ministro dell’Interno, vista l’impossibilità di protestare in piazza, avrebbe deciso di imporre ai propri parlamentari una protesta a oltranza nelle aule di Palazzo Madama e Montecitorio, almeno fino a quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrà offerto tutte le spiegazioni richieste in merito all’adozione dei suoi dpcm per arginare l’emergenza coronavirus.

Salvini occupa Parlamento, la proposta a deputati e senatori del Carroccio

«I parlamentari della Lega – ha detto Salvini – saranno a oltranza in parlamento: non possiamo manifestare in piazza, almeno in Parlamento potremo dire che le cose non vanno, o no? Resteremo lì per tutto il tempo che ci serve». Insomma, una vera e propria azione di blocco dei lavori dell’aula che potrebbe andare avanti anche per tutta la notte e per quelle a venire. Nonostante le perplessità di Roberto Calderoli che, come detto, ha chiesto a Salvini – a margine di una riunione con i parlamentari della Lega – qualche ora di tempo per verificare la fattibilità della protesta.

Una protesta che potrebbe scattare già domani, quando è prevista l’informativa di Giuseppe Conte in Senato e quando è previsto un intervento in aula di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha bisogno di un’azione forte per riacquistare visibilità mediatica: da destra viene scavalcato da Giorgia Meloni che, nella giornata di ieri, ha protestato con i deputati di Fratelli d’Italia in piazza Montecitorio (cercando di mantenere il distanziamento minimo di un metro), mentre i sondaggi lo danno in picchiata. La storia dell’occupazione del Parlamento potrebbe essere l’occasione di ritagliarsi spazi sui giornali e nei telegiornali tra una notizia e l’altra sul coronavirus: in questo modo, Salvini vorrebbe intercettare le proteste dei commercianti che riapriranno soltanto il 18 maggio, dei ristoratori e dei parrucchieri che invece dovranno aspettare fino al 1° giugno, dei cittadini italiani che vorrebbero misure di alleggerimento del lockdown più decise rispetto al semplice ‘permesso’ di visitare i congiunti.