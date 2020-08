I sindacati: «Salvini con la mascherina abbassata nel caseificio irride i protocolli di sicurezza»

Non è passata inosservata l’ennesima visita, nel corso delle campagne elettorali per le regionali, di Matteo Salvini ad aziende del territorio. In particolare, alla vigilia di Ferragosto, il leader della Lega si è recato in un caseificio di Acciarolo, in provincia di Pisa, dove ha scattato alcune fotografie con i dipendenti dell’azienda. Un caseificio molto noto, non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, l’immagine di Matteo Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata, che annusa il formaggio (quello speciale, con il binomio con il pistacchio, che il leader della Lega ha esaltato), ha fatto discutere ed è diventato un tema politico.

LEGGI ANCHE > «Memento audere semper», la mascherina di Salvini fa nuovamente discutere

Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata

In visita al caseificio Busti, territorio pisano. Qui un gemellaggio fra Toscana e Sicilia: pecorino coi pistacchi di Bronte. Viva l’Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/YapGX1ePAY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2020

Le norme anti Covid nelle industrie alimentari, infatti, sono rigidissime. I dipendenti devono essere assolutamente protetti e devono utilizzare sempre le mascherine, in modo tale da evitare la trasmissione di contagi tra loro, ma soprattutto la manipolazione del cibo senza profilassi. Matteo Salvini, invece, ha annusato il pecorino con la mascherina abbassata. E il gesto ha sollevato una protesta dei Cobas, che hanno evidenziato il comportamento del senatore della Lega: «Un esempio pessimo – hanno scritto in una nota – che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro: non è accettabile che un Senatore della Repubblica pieghi le norme, mettendo a rischio i lavoratori, per la sua campagna elettorale. E che lo faccia dandogli risalto sui social».

I sindacati, nell’ultimo periodo, si stanno battendo in maniera molto seria per chiedere alle aziende la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, affinché tutti possano portare avanti in sicurezza il proprio mestiere. In un momento in cui, tra le altre cose, si fa appello alla responsabilità di tutti per evitare questo aumento di contagi che si sta verificando negli ultimi giorni, un comportamento del genere sembra davvero fuori luogo.