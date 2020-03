Salvini vuole mandare la fidanzata a fare la spesa, così non gli “romperanno le scatole”

Matteo Salvini ha scelto una delle sue dirette Facebook per parlare dell’ormai celebre fotografia che lo ritrae in via del Tritone accanto a Francesca Verdini mentre va a fare la spesa. Beccato e fotografato dal Messaggero, abbiamo visto tutti come il leader della Lega non rispettasse le norme di sicurezza previste per questo periodo. Salvini è stato fotografato mentre tiene per mano la compagna – non rispettando quindi la distanza di sicurezza – e senza mascherina. Le critiche non sono certo mancate e, a quanto pare, hanno colto nel segno.

LEGGI ANCHE >>> La faccia di Salvini mentre viene fotografato a ‘fare la spesa’ in via del Tritone senza mascherina

La risposta di Salvini alle critiche per le foto senza mascherina

Ripreso perché non ha certamente dato il buon esempio – considerato soprattutto il suo ruolo istituzionale-, Matteo Salvini ci ha tenuto a ribadire la sua posizione in merito anche via video. Dopo il tweet nel quale domandava se fossero «solo quelli di sinistra» a poter fare la spesa – buttando sul politico una questione che di politico ha ben poco -, il leader della Lega ha parlato ai suoi follower: «Vi invito, quando uscite a fare la spesa, a comprare italiano, sperando che non rompano le scatole anche a voi, come hanno fatto a me, perché sono uscito a fare la spesa sotto casa, qua a Roma, con la compagna».

«Manderò lei a fare spesa, così nessuno mi vede»

E continua: «Adesso mando lei così almeno nessuno mi vede. Io sto sigillato, qua in cucina, perché Matteo Salvini probabilmente non ha diritto ad andare a fare la spesa, quindi mando altri». Una vittima, dunque. Ingiustamente accusato di non rispettare le norme di sicurezza che lo Stato chiede di rispettare a tutti gli italiani. Addirittura privato del diritto di andare a fare la spesa. Non è una novità che la figura di Matteo Salvini sia – anche per suo volere – costantemente esposta sotto le luci mediatiche e, nel suo ruolo, dovrebbe essere dare esempio a tutti gli italiani su come ci si comporta nella vita di tutti i giorni affrontando l’emergenza coronavirus.

(Immagine copertina da Il Messaggero 16 marzo)