Fondi Lega e elezioni, a chi chiede se è preoccupato per le inchieste giudiziarie Salvini risponde: «No, inchiesta più, inchiesta meno»

Matteo Salvini non è preoccupato per le vicende giudiziarie relative al suo partito per presunti finanziamenti. Mentre procedono le indagini sul prestanome che stava fuggendo in Brasile, con la Guardia di finanza nella sede della Lombardia Film Commission di Cormano che acquisisce materiale da analizzare, Salvini afferma di non avere paura. Le questioni giudiziarie, in vista delle elezioni, non lo preoccupano minimamente.

Salvini: «Non dò giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo»

«Non dò giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno», risponde il capo della Lega a una domanda sulle indagini in corso in Lombardia. Gli è stato domandato, a margine dell’evento “Due Giorni di ALIS – La ripresa per un’Italia in Movimento”, se tema qualche tipo di impatto sulla campagna elettorale e le elezioni: «No, inchiesta più inchiesta meno non so più quante ne ho sui soldi in Russia, sui soldi in Svizzera, sui soldi in Liechtenstein. Non ci sono quindi…».

Gli ultimi sviluppi

Intanto nella giornata di oggi la Gdf di Milano è impegnata nella sede della Lombardia Film Commission di Cormano. Al centro dell’inchiesta, l’ente sarebbe coinvolto nei flussi di denaro movimentato dai tre commercialisti che orbitano nella galassia leghista. Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri avrebbero mosso denaro di una maxiplusvalenza derivata dalla vendita di un immobile acquisito per 400 mila euro a 800 mila euro. Un paio di giorni fa Luca Sostegni, prestanome di Scilelri, è stato fermato mentre provava a scappare in Brasile passando per Francoforte. L’uomo è indagato per estorsione poiché avrebbe domandato a Scilleri 50 mila euro in cambio del suo silenzio sulla vicenda. La sera in cui è stato bloccato l’uomo aveva ricevuto una busta contenente 5 mila euro con la promessa di riceverne altri 1000 ogni venti giorni, tutto pur di nascondere i protagonisti e le dinamiche di una compravendita dalle dinamiche sospette che si sta cercando di chiarire.

(Immagine copertina da un video sul profilo Facebook di Salvini)