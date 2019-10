Matteo Salvini ‘festeggia’ Halloween: «Conte, Di Maio e Renzi. Dolcetto o scherzetto?»

Chissà cosa ne pensa Mario Giordano, protagonista di una delle pagine più tristi della televisione italiana, della fotografia postata da Matteo Salvini sulla propria pagina Instagram. A poche ore dalla notte di Halloween, infatti, il leader della Lega ha pubblicato sul proprio profilo social una fotografia che fa un chiaro ammiccamento alla festa tanto odiata dai difensori delle radici e della cultura cristiana in Italia. Si vede lui, poggiato con la testa su una zucca, che lancia un chiaro messaggio a tra protagonisti del nuovo governo. Salvini festeggia Halloween, dunque.

«Conte, Renzi e Di Maio: dolcetto o scherzetto??? Gli Italiani hanno scelto», scrive Matteo Salvini a corredo della fotografia, probabilmente scattata nei giorni scorsi nel corso del suo tour per i mercati rionali di Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi da sindaca della capitale, che lo ritrae poggiato con il volto su una grande zucca arancione, tipica di questo periodo dell’anno e di questa particolare celebrazione che attira fan da tutto il mondo e che ha preso piede anche in Italia.

Salvini festeggia Halloween

Il tutto, oltre alla foto e alle parole, è corredato da due emoticon: la prima è la classica faccina che sorride strizzando l’occhio; la secondo è la classica zucca intagliata di Halloween, con occhi, naso e bocca con denti in vista. Ovviamente non si tratta di un vero e proprio festeggiamento – che andrebbe contro tutte le sue parole sulla difesa delle radici culturali, il suo bacio al rosario e la sua esposizione continua del crocifisso -, ma un altro modo per avvisare tre avversari politici.

E allora il Pd?

Salvini festeggia Halloween, ma non calcola il Pd. Nel suo post Instagram, infatti, il leader della Lega non cita nessun esponente del Partito Democratico e cita solamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. E allora il Pd?

