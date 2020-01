Salvini è felice per la sconfitta in Emilia-Romagna: «Vincere sempre, sai che noia?»

Vincere non è importante e neanche l’unica cosa che conta. Mutuando il motto di Giampiero Boniperti (riferito alla Juventus), si può sintetizzare il concetto-chiave messo al centro da Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa dopo i risultati elettorali in Emilia-Romagna. Il leader della Lega, al fianco di Lucia Borgonzoni, sostiene di non essere tanto deluso per la sconfitta – e la vittoria di Stefano Bonaccini e della coalizione di centrosinistra -, anche perché l’ennesima vittoria lo avrebbe annoiato.

«Non sono arrabbiato per questa sconfitta – ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande dei cronisti -. Dopo otto vittorie in altrettante Regioni, vincere anche in Emilia-Romagna non era scontato. E poi vincere sempre, alla lunga, annoia». Tutto il resto è noia, dunque. Soprattutto quando si perde. Il leader della Lega, adesso, dopo aver per settimane gonfiato tronfio il petto nelle varie piazze, sostiene che l’importante è giocare le partite e non necessariamente vincerle.

Salvini si stava annoiando di vincere

Un discorso che è vero, ma solo in parte. La Lega, rispetto alle scorse elezioni Regionali in Emilia-Romagna, ha accresciuto i propri consensi, ma una sconfitta, alla fine, non porta i tre punti a casa. Insomma, questa tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno è tipico della politica che, anche in quest’occasione sembra aver offerto solamente vincitori, leggendo le varie dichiarazioni dei protagonisti.

L’esito rimandato

«Qui abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, adesso 13 o 14 consiglieri – ha poi detto Matteo Salvini -. È un passaggio vuole dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione perché il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato». Per ora, in atteso del cambiamento, ha detto di voler concedersi un giorno per andare a pesca.

