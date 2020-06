Salvini con Samonà insieme in Sicilia, il leader della Lega: «Alle poesie sulle SS preferisco quelle di Leopardi»

Nonostante la polemica che proprio ieri ha investito l’assessore alla Cultura della Regione Siciliana Alberto Samonà, in quota Lega, Matteo Salvini lo ha scelto come suo accompagnatore nel tour dell’isola che sta portando avanti a partire dalla mattinata di oggi. Nella giornata di ieri, l’assessore Samonà era stato al centro di critiche per una sua poesia sulle SS scritta in passato. Salvini e Samonà hanno presenziato a una conferenza stampa congiunta, insieme anche ad altri esponenti siciliani della Lega.

Salvini e Samonà insieme in Sicilia

Tuttavia, Matteo Salvini – nonostante la gravità delle parole dell’assessore del suo partito – ha scelto comunque di minimizzare l’accaduto, sostenendo che il percorso personale di Samonà è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni, concetto ribadito dallo stesso assessore alla Cultura nel corso della conferenza stampa organizzata a Bagheria.

Sollecitato dai giornalisti, Matteo Salvini ha affermato: «Sinceramente, rispetto alle poesie di Samonà preferisco quelle di Giacomo Leopardi. Non ho letto il poema di Samonà e credo che mai lo leggerò. Basta sottolineare, per quanto mi riguarda, che nazismo e comunismo sono la stessa feccia, sepolti dalla stessa polvere dell’infamia».

Salvini e Samonà chiudono le polemiche sulla poesia delle SS

Il concetto è stato ribadito successivamente anche dallo stesso Samonà che ha ricordato la sua battaglia, in passato, per difendere il memoriale delle vittime della Shoah, nel corso di un convegno che si era svolto alla presenza di Dario Fo. Poi ha voluto sottolineare: «Il Samonà dei giorni nostri – ha concluso – è una persona completamente diversa da quella di vent’anni fa».

Matteo Salvini si è recato in Sicilia per una sorta di tour elettorale, con visita in diversi centri dell’isola e incontri con tutte le realtà territoriali della Lega: «Il presidente Conte – ha detto – ha organizzato passerelle in grande stile (ha detto riferendosi agli Stati Generali dell’economia che si svolgeranno a Roma nei prossimi giorni, ndr), io invece sono accanto alle persone che lavorano».