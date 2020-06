Samonà dice di non aver mai esaltato le SS di Hitler: «Era solo un carrellata di poesie a mo’ di elenco»

È un libro di 20 anni fa e non si trattava di un suo pensiero, ma era solo una carrellata di poesie che raccontavano spaccati di storia e letteratura. Dopo le ultime polemiche, il nuovo Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana (in quota Lega), risponde alle accuse partite nelle giornata di giovedì da un articolo de Il Fatto Quotidiano. Alberto Samonà sostiene che il tutto sia stato estrapolato dal contesto del suo libro, spiega che le SS di Hitler hanno rappresentato un orrore storico e che lui non ha mai esaltato quel modello.

«Il nazismo è stato un orrore della storia e va condannato senza appello – ha scritto Alberto Samonà sul proprio profilo Facebook -. Si fa riferimento a un libro di poesie pubblicato circa vent’anni fa, nel quale avevo inserito, a mò di elenco, una carrellata di esempi che in varie epoche storiche avevano rappresentato espressioni diverse di riferimenti storici legati a tematiche esoteriche o metafisiche». Insomma, quel libro contestato – scritto 20 anni fa – contiene solamente un elenco e non si tratta di una presa di posizione politica, dice l’Assessore.

Alberto Samonà, polemiche per la sua raccolta di poesie

Nel suo lungo post social, Alberto Samonà racconta di esser sempre stato avulso e contrario rispetto alle derive naziste delle SS di Hitler, come testimoniato da alcune sue battaglie come «una petizione per scongiurare la demolizione del Memoriale, il suo spostamento dal campo di Auschwitz e la cancellazione della memoria», che però non raggiunse il proprio obiettivo.

La posizione di Salvini

«A parte il fatto che ha smentito, io guardo alle persone per quello che fanno – ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta -. I nazisti sono stati dei delinquenti come i comunisti. Per quel che mi riguarda nazismo e comunismo se la giocano a milioni di morti e di vittime e sono una pagina di storia da cancellare. Per quel che riguarda gli studi storici e le poesie ognuno vanta quelli che crede, io agli esponenti della Lega chiedo onestà, concretezza, velocità, semplicità. Sarò in Sicilia domani».