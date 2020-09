Salvini e i 49 milioni: «Non esistono più, abbiamo dovuto chiudere anche Radio Padania»

Il partito non fu estraneo a quella truffa e il reato – nonostante la prescrizione su Umberto Bossi e Francesco Belsito – ha disposto la confisca di quei rimborsi elettorali (non dovuti) con pagamento in comodissime rate. Lo ha dichiarato la sentenza della Corte di Cassazione del 7 agosto del 2019. E che quei soldi siano entrati realmente nelle casse del Carroccio lo ha affermato anche l’attuale segretario della Lega che oggi, in un colloquio con La Repubblica, ha parlato di fondi già utilizzati per le precedenti campagne elettorali e per le spese correnti. Salvini e i 49 milioni, con la chiusura del quotidiano La Padania e di Radio Padania.

LEGGI ANCHE > Salvini si difende sui rimborsi elettorali: “I 49 milioni li abbiamo spesi”

«Per anni abbiamo pagato gli stipendi, gli affitti, sostenuto campagne elettorali: dei costi enormi – ha dichiarato il leader della Lega al termine di un comizio a Legnano (dove domenica e lunedì si voterà per le Comunali) -. E poi, ho dovuto chiudere Radio Padania, il giornale La Padania, abbiamo rinunciato a tanti dipendenti. Pensate che se avessimo avuto ancora quelle risorse avremmo fatto tutti quei tagli?».

Salvini e i 49 milioni che sono stati già utilizzati

Dunque, mentre proseguono le indagini per scoprire eventuali fondi ‘esportati’ all’estero, Matteo Salvini continua a sostenere che non sia più possibile ritrovare e rintracciare quei 49 milioni perché sono già stati utilizzati. Tutti. Tra stipendi, affitti e manifesti elettorali. Insomma, quei soldi c’erano ma ora non ci sono più. Usati per le spese della gestione corrente del partito negli scorsi anni.

Le chiusure di Radio Padania e de La Padania

E a sostegno della tesi di Salvini e i 49 milioni di rimborsi elettorali (ricordiamo che il segretario, all’epoca dello scandalo, era Umberto Bossi e il partito si chiamava Lega Nord), ci sarebbe l’esigenza di chiudere due megafoni della propaganda leghista: Radio Padania (dove lo stesso leader del Carroccio ha lavorato in giovane età) e La Padania.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)