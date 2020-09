Già conosciamo la risposta che darà il leader della Lega: non posso mica conoscere tutte le persone che mi chiedono di farsi una foto con me. Prevedibile, perché un caso simile avvenne nel 2018 quando strinse la mano a Luca Lucci, ultras del Milan condannato per spaccio, durante il raduno della Curva Sud rossonera. Insomma, il caso Salvini e Baldassarri è un qualcosa di già visto e rivisto che porterà allo stesso epilogo.

LEGGI ANCHE > Salvini, ma gli spacciatori non andavano considerati come assassini?

Contestualizziamo. Mercoledì 2 settembre, durante una tappa del suo lungo tour elettorale, il segretario del Carroccio tiene un comizio a Roncadelle, in provincia di Brescia, a sostegno della candidata sindaco Elisa Regosa. E da quel palco tiene a precisare: «Qui non ci sono fascisti in piazza, ma solo italiani». Poi, però, ecco l’incontro con tanto di foto.

Salvini e Baldassarri, la foto con l’estremista di destra

Ed ecco che quello scatto che vede protagonisti Salvini e Baldassari diventa – inevitabilmente – un caso. Massimiliano ‘Chicco’ Baldassarri, infatti, è un ultras del Brescia molto noto, anche per via dei suoi ideali politici. Nel 2018, per esempio, si è candidato alle amministrative nella città lombarda con le liste di Azione Sociale e Forza Nuova. E non solo. A inizio giugno (il 6) partecipò anche alla manifestazione di estrema destra organizzata nella capitale. Questo non basta? Allora vediamo cosa condivide sul suo profilo Facebook.

‘Torna zio’

Immagini che parlano da sé e non hanno bisogno di ulteriori commenti. La mascherina con il volto di Benito Mussolini, il braccio teso. Il leader della Lega, ovviamente, non ha responsabilità. Anche se risuona quel suo grido dalla piazza: «Qui non ci sono fascisti». Poi quella foto. Insomma, ostentare sicurezza e poi essere contraddetto dai fatti di cui si rende protagonista.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Massimiliano Chicco Baldassarri)