Salvini dice che la Raggi non è una cattiva persona, ma non la rivoterebbe neanche un palo della luce

Il centrodestra sa bene che la ricandidatura di Virginia Raggi può rappresentare una grandissima occasione per riprendersi Roma a otto anni di distanza dai tempi di Gianni Alemanno. La Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ancora devono ufficializzare il nome del candidato della coalizione in vista del voto in programma la prossima primavera. Nonostante tutto ciò, la campagna elettorale è già stata avviata e da giorni sta andando in scena una nuova puntata di Matteo Salvini contro Virginia Raggi (e viceversa) con vista sul Campidoglio.

Il segretario del Carroccio, ospite di Stasera Italia su Rete 4, ha tirato l’ennesima stilettata all’attuale prima cittadina della capitale: «Penso che si potrà godere gli ultimi mesi da sindaco di Roma, e penso che non la rieleggeranno nemmeno i pali della luce. Non è una cattiva persona, è che non è proprio capace».

#Salvini: #Raggi si ricandida? I romani mi dicono: “Mattè, mandatela a casa!”. Penso che si potrà godere gli ultimi mesi da sindaco di Roma, e penso che non la rieleggeranno nemmeno i pali della luce. Non è una cattiva persona, è che non è proprio capace. #staseraitalia pic.twitter.com/dtElOHIQOK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 13, 2020

Salvini contro Virginia Raggi e la sua ricandidatura

Un pensiero non nuovo. Salvini contro Virginia Raggi è una storia vecchia che, di tanto in tanto (con le elezioni quasi alle porte) si ripropone. Eppure solamente due anni fa, quando stava per nascere il governo gialloverde (durato poco più di 12 mesi) con la Lega e il Movimento 5 Stelle che avevano una maggioranza parlamentare e un esecutivo (guidato sempre da Giuseppe Conte), i rapporti tra i due sembravano essere idilliaci.

Quando a Roma non c’erano le buche

Ricordiamo, per esempio, le parole del leader della Lega del maggio 2018 quando affermò di non aver visto le tante criticate ‘buche’ per le strade di Roma. Forse Salvini era giunto nella capitale viaggiando in hovercraft, non incappando in nessun deperimento del manto stradale. Perché la situazione di due anni fa era molto simile a quella di adesso. Solo che ora c’è una nuova campagna elettorale.

