Se Salvini è contro Amazon, ma i ‘suoi’ libri si vendono lì

Pontificatori di professione parlando da un pulpito sbagliato. Prosegue la lunga battaglia di Matteo Salvini contro Amazon, che questa mattina è stata prolungata con un suo intervento radiofonico a RTL 102.5. Messaggi in favore dei piccoli esercenti, discorsi sulle tassazioni (giusto sottolinearlo) e inviti alla popolazione a non abbandonare i negozi in una fase così complicata a livello economico. Poi, però, facendo un giro sul grande portale di e-commerce troviamo che proprio i ‘suoi’ libri sono in vendita lì.

LEGGI ANCHE > Amazon for dummies

Ed ecco che, nella categoria ‘libri’ troviamo due lavori incentrati sul senatore della Lega: ‘Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio’ (di Chiara Giannini, con la prefazione di Maurizio Belpietro) e ‘Secondo Matteo. Follia e coraggio per cambiare il Paese’ (scritto a quattro mani dal segretario del Carroccio e da Matteo Pandini’. E sono proprio lì, sul tanto detestato Amazon. E, tra le tante cose, sono a che in offerta per i clienti Amazon Prime. Insomma, i veri fan del leghista potranno sfruttare questo sconto per regalarne copie ai propri parenti e amici.

Salvini contro Amazon, ma i ‘suoi’ libri sono in vendita lì

Ma solo online. Solo su Amazon. Insomma, se il leader della Lega fosse coerente (cosa che, nella sua lunga carriera politica ha dimostrato spesso di non essere) dovrebbe chiedere di ritirare le copie messe in vendita sul noto portale di e-commerce. Dovrebbe, dunque, chiedere che quei testi siano messi in vendita solamente nelle librerie, soprattutto in quelle più piccole e di quartiere. Ma sappiamo bene che tutto questo non accadrà. Salvini contro Amazon, ma con i suoi libri in vendita su Amazon è l’epilogo di una storia fatta di tendenze social da inseguire (senza mai essere realmente coinvolti in determinate dinamiche). Anche in questo caso vale Pirandello e il suo «Così è (se vi pare)».

(foto di copertina: da Amazon)