Il medico aveva consigliato a Salvini di stare a casa perché «febbricitante», ma lui è andato lo stesso a Formello

Non è una indiscrezione su cui è necessario trovare delle prove. Tanto, a fornirle, è stato lo stesso leader della Lega che, dal palco di Formello, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha parlato della sua giornata con la febbre e del consiglio, disatteso, del dottore. Salvini con la febbre diventa, dunque, un tema della rassegna stampa del giorno dopo, specialmente in un periodo in cui avere sintomi influenzali comporta la massima prudenza.

Salvini con la febbre, l’annuncio dal palco di Formello

«Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: “lei adesso va a casa”. E io gli ho risposto si prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa».

Tuttavia, Matteo Salvini aveva detto che, nonostante fosse febbricitante, ci teneva a partecipare all’incontro a Formello. Nel corso del suo intervento, ha detto anche che quando uno parla d febbre, tutti pensano subito al coronavirus, ma ci possono essere anche altre cause che possono provocare questo disturbo. Senz’altro da questo punto di vista ha ragione Salvini: ma proprio per la funzione pubblica che riveste, per la continua presenza in luoghi affollati, sarebbe opportuno seguire le prescrizioni mediche e non fare medicina fai-da-te.

Salvini con la febbre, anche questa mattina flebo di cortisone

Tanto più che, a quanto pare, i disturbi non sono passati nemmeno durante la giornata di oggi. Alle 13 circa, il leader della Lega si è fatto fotografare mentre si stava facendo iniettare una flebo di cortisone. Il post che ha documentato tutto su Facebook diceva così: «Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte!». Non proprio rassicurante per gli appuntamenti di oggi.

Salvini con la febbre: ma a quanti gradi è la sua temperatura?

Nel frattempo, è opportuno ricordare cosa previsto dalla Regione Lazio sulla scorta del DPCM del 26 aprile 2020, cosa prevedono le FAQ messe a disposizione dal governo e cosa prevedono anche i regolamenti di scuole, luoghi di lavoro ed esercizi commerciali: è fatto divieto di circolare con la febbre superiore ai 37,5 gradi. Pertanto, vista la volontà del senatore Matteo Salvini di rendere edotti i suoi followers in merito al proprio stato di salute, sarebbe opportuno capire quale sia la sua temperatura corporea e se ciò gli permette di poter circolare liberamente.