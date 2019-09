Migranti, Salvini: «Mi è arrivata una busta chiusa dalla procura di Catania»

«Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania. Che dite, buone o cattive notizie?». Se lo chiede Matteo Salvini, interrogando i follower dai suoi profili social, ai quali assicura: «La apriamo insieme più tardi e ne parliamo».

La notifica riguarderebbe la richiesta di archiviazione del caso della nave Gregoretti

Secondo a fonti d’agenzia, la Procura di Catania avrebbe chiesto l’archiviazione per il leader della Lega sul caso della nave Gregoretti: la richiesta è stata inviata al Tribunale dei ministri di Palermo ed è stata notificata a Salvini, che ha prontamente avvisato i suoi fan sui social.

Lo scorso luglio la procura di Siracusa aveva aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera: l’imbarcazione era rimasta ormeggiata ad Augusta per giorni con a bordo 115 migranti, soccorsi nel Mediterraneo in seguito a due diversi naufragi in cui persero la vita più di cento persone. Il comandante della nave era stato anche sentito in procura.

Poi, gli atti furono trasferiti da Siracusa a Catania ritenendo, come si apprende, che fosse ipotizzabile il reato di sequestro di persona con eventuali responsabilità a livello ministeriale. Da qui la decisione del pm Andrea Bonomo di iscrivere il fascicolo a carico di noti, cioè di Matteo Salvini, salvo poi ritenere “non sussistente il reato di sequestro di persona” e chiedere quindi l’archiviazione al Tribunale di Catania che adesso dovrà decidere.

Il caso è analogo a quello della nave Diciotti di un anno fa, quando Salvini finì indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona aggravato. La Giunta per le immunità del Senato non concesse il via libera a procedere nei confronti del ministro chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania.