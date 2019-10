Non è come sembra: la Festa dei Cornuti è un appuntamento tradizionale in Emilia-Romagna

L’Emilia Romagna val bene una passeggiata alla Festa dei Cornuti. È questo quello che avrà pensato Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del centrodestra nella regione, quando ha annunciato a Matteo Salvini l’intenzione di partecipare in sua compagnia a un appuntamento tradizionale che, ogni anno, si svolge a Sant’Arcangelo di Romagna. A svelare questa inusuale partecipazione – che porterà con sé senz’altro diverse conseguenze, specialmente relative all’ironia sui social network – è stata proprio l’aspirante governatrice a Luca Telese, che ha anticipato la notizia per TPI.

Salvini alla Festa Cornuti di Sant’Arcangelo di Romagna

«Non ci sono retroscena – ha svelato la Borgonzoni -. Saremo ovunque accada qualcosa di importante, in Emilia Romagna in questi mesi. E quindi anche lì. La festa dei Cornuti a Sant’Arcangelo di Romagna è uno degli eventi della tradizione della nostra regione». E pazienza se ci sarà più di una battuta. Del resto, creare engagement sui social network non è la mission principale del team della comunicazione di Matteo Salvini?

Salvini alla Festa Cornuti per sostenere Borgonzoni

La festa dei Cornuti ci sarà il prossimo 10 novembre e Lucia Borgonzoni ha assicurato la presenza di Matteo Salvini che ha inserito proprio questa tappa nel lungo elenco di comizi che terrà in ogni angolo dell’Emilia-Romagna. Da qui al 26 gennaio, il percorso è ancora lunghissimo, ma il leader del Carroccio non ha intenzione di perdersi nemmeno un appuntamento.

Così, Matteo Salvini attraverserà anche il famoso arco trionfale collocato in città in occasione dell’avvenimento, dal quale pende un paio di enormi corna dove, solitamente, gli avventori si fanno fotografare. Con tanto di effetto prospettico. «La Lega è vicina a tutti gli italiani – taglia corto Lucia Borgonzoni -, soprattutto a quelli che soffrono. E c’è tanta gente che soffre per i tradimenti».

La Festa dei Cornuti è il nome con cui è maggiormente conosciuta la festa di San Martino a Sant’Arcangelo di Romagna. In realtà, il nome in dialetto locale è Fiera d’i becch. L’origine di questo nome è oscura, ma la tradizione è antica e certificata.

FOTO: ANSA / GIORGIO BENVENUTI