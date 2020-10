Salvini ad Augusta: «Avete provato tutti, ora provate anche noi»

Ha fatto molto sorridere quel video in cui Giuseppe Conte annunciava, a mo’ di televendita, il concorso a premi con gli scontrini dei pagamenti con bancomat. Insomma, una rappresentazione di come la politica (tutta) viva sempre più di slogan spot. E non si esime quasi mai da tutto ciò anche il leader della Lega, massimo esperto di comunicazione politica a mo’ di televendita. Matteo Salvini ad Augusta si è ripetuto, con una strana sponsorizzazione.

LEGGI ANCHE > Mascherina dei Carabinieri per Salvini prima del processo di Catania

Il leader della Lega è in Sicilia per affrontare il processo (che prenderà il via sabato 3 ottobre) a Catania per il caso Gregoretti. E per l’occasione si è recato anche ad Augusta (in provincia di Siracusa) dove domenica e lunedì si voterà per scegliere la nuova amministrazione comunale. La Lega ha scelto di candidare Giovanni Casertano (detto Massimo) contro la sindaca uscente Cettina Di Pietro (M5S), il candidato della Sinistra Massimo Carrubba e i due sostenuti dalle liste Civiche, Giuseppe Gulino e Giuseppe di Mare.

Salvini ad Augusta chiede di votare per la Lega: «Non ci avete mai provati»

E dalla piazza, Salvini ad Augusta ha detto ai cittadini siciliani: «Qui manca il piano regolatore, manca l’acqua. Qua la scelta è molto semplice. Se uno è contento dei sindaci che hanno governato fino a ieri, votate gli altri. Votate il Pd, votate i Cinque Stelle. Tanto li avete provati tutti. Tutti gli altri li hanno provati sulle tasse, sul mare e sui parcheggi. Uno non ha mai governato Augusta. Uno. Il nostro Massimo, con la Lega».

I mille difetti

Salvini ad Augusta, prima di lanciare l’ennesimo attacco a Lucia Azzolina e contro il governo, ha proseguito: «Noi possiamo avere mille difetti, ma noi qui non abbiamo governato neanche un condominio». Chissà se domenica 4 e lunedì 5, all’indomani del processo a Salvini, i cittadini augustani decideranno di provare il Carroccio.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)